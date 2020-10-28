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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Görüntü Dökümü:

Polis Bild Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

-Olay yeri
-Yanan araç
-Müdahale edilmesi

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki bir otomobil yandı. Alınan bilgilere göre olay bugün akşam saatlerine doğru ilçenin Yaşam AVM yanında meydana geldi. Avm girişindeki yol üzerinde park halinde olan S.A'ya ait 26 UC 188 plakalı otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içinde kalan aracı söndürmeye çalışırken, polis ekipleri ise olası bir duruma karşı sokağı emniyet şeridiyle kapattı. Meydana gelen yangında araç büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (HO-)
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