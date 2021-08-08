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Park halindeki otomobil alev aldı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

ALEV ALAN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ

Bild Yangın Altın Yükselen Elektrik Kontağı 

-MÜDAHALE EDİLMESİ
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( GAZİANTEP )- Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde park halinde bulunan otomobil alev aldı. Yanan araç vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü. Olay, Namık Kemal mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. Tofaş marka otomobil park halindeyken yanmaya başladı.
Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar otomobilin yanında bulunan kuyu suyu ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin sönmemesi üzerine aracın el freni çekilerek geri geri kuyu sunun altına getirilerek yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
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