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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi

Park halindeki minibüsü alev topuna dönmekten polisler önledi

Cep telefonuna yansıyan alevlerden görüntü

İlk Müdahale Yolcu Taşımacılığı Minibüs Durağı Yangın Tüpü Şehir İçi 

-Polislerin yangın tüpü ile müdahalesi
-Minibüsten görüntü itfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiyenin soğutma yapması
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden uygulama noktasındaki polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle minibüs durağı parkında bulunan Muharrem Acar’a ait 78 M 6022 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün motor kısmı biranda alev aldı. Minibüsten alevlerin çıktığı gören polisler yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Polislerin ilk müdahalesi ile alev topuna dönmekten son anda kurtarılan minibüste olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı. Yangının motor kısmında elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, polis soruşturma başlattı.
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