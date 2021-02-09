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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Park halindeki minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü

Park halindeki minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler

-Minibüsün alev topuna dönmesi
-İtfaiye ekibinin müdahalesine rağmen araçtan dökülen kıvılcımlar
-Yangının söndürülmesi ve minibüsün hurdaya dönmüş hali

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin´in Erdemli ilçesinde sokak arasında park halindeki minibüs alev alev yandı. Dakikalar içinde alev topuna dönen minibüsün patlama riski dolayısıyla mahalleli panik yaşadı. Edinilen bilgiye göre olay Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi, 3001 sokakta meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 33 YL 892 plakalı minibüsten alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak minibüs dakikalar içinde alev topuna döndü. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği minibüsten geriye adeta hurda yığını kaldı. Minibüsün E.Ç. adına ruhsatlı olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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