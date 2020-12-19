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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki minibüs alev alev yandı

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Yangından görüntü

Bild Çakal Trol 

-ekiplerden görüntü
-söndürme çalışmaları
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da park halindeki minibüsün alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Akçakale çevreyolu üzerindeki bir tır garajında yaşandı. Salih Uladağ'a ait 47 AF 885 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı.
Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
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