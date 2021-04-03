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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı

Park halindeki lüks iki araca silahlı saldırı

Olay yeri inceleme

Olay Yeri İnceleme Akalan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Araçlar
-Polis ekipleri
-İş merkezi girişi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bahçelievler’de iş merkezine ve önündeki iki araca silahlı saldırı İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir iş merkezine ve önünde bulunan iki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı düzenleyen iki kişi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, ekiplerin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Altın Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs sokağa gelerek iş merkezine ve önünde bulunan iki lüks araca kurşun yağdırdı. Saldırıda ölü ya da yaralı olmazken araçlar ve iş merkezinde maddi hasar oluştu. Saldırgan şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de araçlar ve iş merkezinde incelemelerde bulundu. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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