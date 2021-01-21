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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki lüks araç alev alev yandı

Park halindeki lüks araç alev alev yandı

Araçtan detay

Cep Telefonu 

-Yanan araca müdahale edilmesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir otomobil alev alev yandı. Olay, Gemlik ilçesi Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Park halinde duran araçtan alevler yükselmeye başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipleri yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (GB-
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