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Park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar yandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar yandı

Park halindeki kamyonun kasasındaki samanlar yandı

İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİ

( EDİRNE ) EDİRNE

Polis Yangın Altın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 


- Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde park halindeki kamyonun kasasında bulunan 400 saman balyası yandı. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü’nün Muradiye Cami Mahallesi’nde park halinde bulunan kamyonun kasasındaki samanlar alev aldı. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 400 saman balyası zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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