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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki kamyon kundaklandı - KONYA

Park halindeki kamyon kundaklandı - KONYA

- Kamyonun yanması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Kamyon yanında bulunan şüpheli mazot şişesi - Kamyon sürücüsünün olayı anlatması Konya 'da park halindeki kamyon kundaklandıKONYA (AA) - Konya 'da park halindeki kamyon kundaklandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Makam Sokak'ta park halinde bulunan Hüseyin Can Kuş'a ait 42 ABU 63 plakalı kamyon, yanmaya başladı.
Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.Olay yerine gelen Konya Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, kamyonun yakılması amacıyla kullanıldığı iddia edilen şişe buldu.Sürücü Hüseyin Can Kuş, gazetecilere, kamyonu park ettikten 45 dakika sonra kamyonunun yandığı haberi aldığını anlattı.Kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Yeri İnceleme Yangına Müdahale 

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