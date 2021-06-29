Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü

Park halindeki iki minibüs alev topuna döndü

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

Polis Yangın Altın Polis Ekipleri Yükselen 

-Ekiplerin alev topuna dönen dolmuşlara müdahalesi
-Genel detaylar

( KIRIKKALE )- Alev alev yanan dolmuşlar hurdaya döndü KIRIKKALE

- Kırıkkale’de park halindeyken alevlere teslim olan iki dolmuş aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Selim Özer Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık alanda park halinde bulunan iki dolmuş aracından birinin motor bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sararken hemen yan tarafında park halinde bulunan diğer dolmuşa da sıçradı. İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale etmeye çalıştığı yangında minibüsler alev topuna döndü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese giden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, her iki araçtan yükselen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında minibüslerdeki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 71 M 0189 ve 71 M 0172 plakalı dolmuş araçları hurdaya döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (KA
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement