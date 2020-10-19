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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki cip alev alev yandı

Park halindeki cip alev alev yandı

Alev topuna dönen cip

Polis Polis Ekipleri 

-İtfaiyenin yanan araca müdahalesi
-Polisin caddeyi trafiğe kapaması
-Demir yığınına dönen cip
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da park halindeki bir cip, çıkan yangın sonrası demir yığınına döndü. Yangın, saat 12.15 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Şehit İsa Kahraman Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.K’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki 70 AC 059 plakalı cip, biranda tutuşarak alev topuna döndü. Cipin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye ve polise haber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiyede yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu araç tamamen söndürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda aracın aküsünün bulunmadığı öğrenildi. Yangının kundaklama sonucu çıkmış ihtimalini değerlendiren ekipler, araştırma başlattı.
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