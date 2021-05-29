Park halindeki araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

- Gaziantep’te park halindeki araçtan telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kayıtları bulunan ve park halindeki araçtan telefon hırsızlığı yapan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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