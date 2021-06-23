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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 4 arkadaş ev hapsine çarptırıldı

Park halindeki araçlardan hırsızlık yapan 4 arkadaş ev hapsine çarptırıldı

Hırsızlık anları

Ev Hapsi Akalan Altın Gözaltı Hırsız 

-Aracı paravan yapmaları
-Adliyeye sevk

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bağcılar’da park halindeki araçlardan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Kendi otomobillerini paravan olarak kullanıp hırsızlık yapan 4 arkadaş ev hapsine çarptırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 1 ve 2 Haziran tarihlerinde Bağcılar’da gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olay yerlerindeki güvenlik kameraları incelemeye alınarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerçekleşen olaylardan bir gün sonra şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ev hapsine çarptırıldılar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı. Murat U. (24)’nun 56 suç adet kaydı ,Berkan S. (22)’nin 12 Suç kaydı), Ali K. (22)’nın 15 suç kaydı , Recep K. (23)’nın ise 26 adet Suç Kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılarak ev hapsine çarptırıldıkları öğrenildi. Hırsızlık anları kamerada Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kendi araçlarını paravan yaparak tespit ettiği aracın önüne park etmeleri, araçtan bir kişi inerek park halindeki otomobillerden hırsızlık yapmaları saniye saniye kaydedildi. (HZE-ZA-
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