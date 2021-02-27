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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki aracına çarpan şahıslar tarafından darp edildi

Park halindeki aracına çarpan şahıslar tarafından darp edildi

Yaralıdan görüntüler

Polis Sağlık Ekibi Uttu Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Yaralının olayı anlatması
-Polis ekiplerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir kişi, park halindeki aracına çarpan kişiler tarafından feci şekilde darp edildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Acar Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari bir araç, Ali A.(41)’ya ait olan park halindeki araca çarptı. Sesi duyarak sokağa inen Ali A., hafif ticari araçtan inen 5 kişi ile tartışmaya başladı.
Kazayla ilgili rapor tutturmak isteyen Ali A., araçtaki 5 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Daha sonra araca binen şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başından ve sırtından yaralanan Ali A., sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. (BÖ-İHS)
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