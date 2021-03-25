Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki aracı av tüfeği ile delik deşik ettiler

Park halindeki aracı av tüfeği ile delik deşik ettiler

olay yerinden görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Boş kovan detay
-Araçtan detay
-Detay

( KOCAELİ )- Otomobilden seken saçmalar eve isabet etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kimliği belirsiz saldırganlar, park halindeki otomobile av tüfeği ile ateş açtı. Otomobilin bagaj kısmı isabet alan saçmalar ile kevgire döndü.Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arpalık Caddesi üzerinde bir sitede park halinde bulunan E.A’ya ait 01 AHA 734 plakalı Fiat marka otomobile gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Sabah kalktığında otomobilin bagaj kısmında isabet eden saçmalarla delikler açıldığını, seken saçmaların ise evine isabet ettiğini gören E.A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil ve evde inceleme yaparak kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement