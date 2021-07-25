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Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Araçtan detay

Polis Akalan Polis Ekipleri Mermi 

-Merminin isabet ettiği alandan detay

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- Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin kabutuna yorgun mermi isabet etti. Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan 19 SB 739 plakalı otomobilin kaporta kısmına, akşam saatlerinde düğünden atıldığı tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Aracın kaporta kısmında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı (MMY-BÖ)
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