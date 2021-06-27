Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Kaza yerinden detay görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

İlk Müdahale Polis Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Yedieylül Mahallesi 1021 Sokak'ta saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BTN 787 plakalı araç sürücüsü A.T.E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan K.A. adına kayıtlı 09 HV 575 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç içerisinde bulunan O.A. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gerekli incelemelerin ardından kazaya karışan 2 araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Yaralı O.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement