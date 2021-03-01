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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki araç küle döndü

Park halindeki araç küle döndü

Araçtan detay

Polis Baros Bild Akkale 

-Müdahaleden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araç yapılan tüm müdahalelere rağmen kullanılamaz hale geldi. Olay, bu akşam saat 23.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi Mehmet Çubuklu Sokakta meydana geldi. Park halindeki bir aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yanan araca müdahale etti. Kısa sürede söndürülen otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar da bir vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
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