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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki araç cayır cayır yandı

Park halindeki araç cayır cayır yandı

Aracın cayır cayır yandığı görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
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