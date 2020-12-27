Park halindeki araç cayır cayır yandı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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