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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki araç alev alev böyle yandı

Park halindeki araç alev alev böyle yandı

Araç yanması

Yangın Tüpü Yangına Müdahale Irak 

-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir'de park halindeki araç alev alarak yanmaya başladı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kül oldu. Yangın, Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bırakılan 34 TU 1746 plakalı Fiat Linea model araç, kısa süre sonra yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Aracı kullanan Özcan İlhan "Bir baktım duman yükseliyor dediler arabadan, koşa koşa geldim yangın tüpüyle söndürmeye müdahale etmeye çalıştık ama birden alev aldı. İtfaiye çağırdık hızlı bir şekilde itfaiye geldi söndürdü sağolsun" ifadelerini kullandı.
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