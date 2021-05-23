Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki 2 araç yandı

Park halindeki 2 araç yandı

Yanan araca müdahale anları

Yangına Müdahale 

-Soğutma çalışması
-Olay yerinden görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlardan biri kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. D.A. isimli şahsa ait park halindeki 2 araçtan biri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki araca da sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araca çok fazla zarar vermesini engelledi. Yangında araçlardan biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise ufak çaplı hasar oluştuğu belirlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement