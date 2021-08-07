Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

-Yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kamerası

-İtfaiyenin yanan araca müdahalesi

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Kozan İlçesinde park halindeki bir otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde yanarak alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahale ettiği yanan araç uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İ. B.’ye ait 01 AHG 364 plakalı park halindeki otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından yanan otomobil çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

