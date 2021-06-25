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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

Park halinde kayan tır 6 aracı böyle biçti

Park halindeki tırın kayması

Çarpma Anı Savaş Elektrik Direği Trafik Lambası Çöp Konteyneri 

-Araçlara çarpma anı
-arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halinde freni boşalarak kayan ve 6 araç ile aydınlatma direklerine çaptıktan sonra durabilen tırın kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 01.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Gençlik caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine park edilen konteyner yüklü 41 R 3603 plakalı tırın park edildikten kısa süre sonra frenleri boşaldı. Yaklaşık 300 metre boyunca ilerleyen tır yol üzerinde bulunan 5 araç, 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri ve 1 trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi. Caddeyi savaş alanına çeviren tırın kayma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde park halinde kayan tırın, yol kenarındaki araç ve direklere çapma anı görünüyor.
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