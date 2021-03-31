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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı

Park halinde bir anda alev aldı... Evinden kovayla su taşıdı

Aracın yanması

Yangın Tüpü 

-Araç sahibinin kovayla su taşıması
-Vatandaşların yangın tüpü ile müdahalesi
-Yanan araçtan yangın sonrası detay

( BİLECİK ) - Aracının yandığını görünce evinden kovayla su taşıdı, komşuları da yardım etti- Motor kısmından çıkan yangınla baharat yüklü araç kullanılmaz hale geldi BİLECİK

- Bilecik'te park halinde iken aniden alev alan baharat yüklü araç kullanılamaz hale gelirken, sahibi alevleri söndürmek için kova kova su taşıdı. Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde aracını park ederek evine giden Selçuk Acar, bir anda aracından alevlerin yükseldiği gördü. Evden kaptığı içi su dolu kovayla aracını söndürmeye inen Acar'a çevredeki komşuları da yardımcı oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürürken, yangının motor kısmından çıktığı tespit edildi. Araç kullanılmaz hala gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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