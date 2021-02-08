Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Paris’teki 140 yıllık “Kuş Pazarı” kapanıyor

- Paris’teki 140 yıllık “Kuş Pazarı” kapanıyor

Kuş pazarından detaylar

( PARİS ) PARİS

Belediye Meclisi Kaçak Kaçak Hayvan Başkent Hayvan 


- Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi 140 yıllık Kuş Pazarı’nın kapatılacağı belirtildi. Paris Büyükşehir Belediye Meclisi, 140 yıllık ünlü Kuş Pazarı’nı kapatmaya karar verdi. Hayvan hakları derneklerinin başvuruları sonucu pazarı kapatma kararı alan belediye meclisi, tarihi pazarın “eski bir çağda” kaldığını belirtti.
Paris Belediye Başkan Yardımcısı Christophe Najdovski yaptığı açıklamada, hayvanların kafeslerde kötü şartlarda tutulmalarına izin verilemeyeceğini ifade ederek, pazarda kaçak hayvan ticareti yapıldığını, alınan tüm önlemlere rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.

Her yıl Paris'e gelen milyonlarca turist tarafından da ziyaret edilen Paris Kuş Pazarı, 1808 yılında Çiçek Pazarı adıyla kurulmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı