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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Paris’te Sol Sendikalar Şirketlerin İşçi Çıkarmasını Protesto Etti

- Paris’te Sol Sendikalar Şirketlerin İşçi Çıkarmasını Protesto Etti

Protestolardan görüntüler

( PARİS ) - Paris’te sol sendikalar şirketlerin işçi çıkarmasını protesto etti PARİS

Jandarma Protesto Güvenlik Önlemi Şiddetli Yağış 


- Fransa’da sol sendikalar, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak kapalı tutulan iş yerlerinin işçi çıkarmalarını protesto etti. Fransa’da sol sendikalar, korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak kapalı tutulan iş yerlerinin işçi çıkarmalarını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Ulusal Meclis binası yakınında toplanan göstericiler, Fransa İşverenler ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Merkezi’ne kadar yürüdü. Sol sendikaların yanı sıra Türk Turizm Seyahat Acentası Marmara’yı satın alan Fransa’nın en büyük tur operatörü TUI çalışanlarının da katıldığı gösterilere, Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da katıldı.
Büyük firmaların çalışanları ve Sarı Yelekliler de gösterilere destek verdi. Polis ve jandarma, Ulusal Meclis yakınındaki güvenlik önlemini iki katına çıkarırken, şiddetli yağışa rağmen düzenlenen gösteriye 2 binin üzerinde kişi katıldı.
Salgının ekonomik ve sosyal sonuçları hakkında konuşan Melenchon, “Zenginler daha da zenginleşirken, diğerleri fakirleşti. Yüz binlerce Fransız artık su dahi alamayacak duruma geldi” dedi.
Melenchon, insanların elektrik, kira ve hatta yiyecek alma konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyerek, “Olağanüstü sosyal hal ilan edilmesi gerekiyor” dedi.
Polis ve jandarmanın aldığı önlemlerin yanı sıra olay çıkaran gruplar da gösterinin dışında tutulunca yürüyüş olaysız sona erdi.
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