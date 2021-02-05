- Paris’te Seine Nehri suları yükseldi, bölge trafiğe kapatıldı



- Fransa'da bulunan Sen Nehrinin sularının yükselmesiyle bölge trafiğe kapatıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Sen Nehri'nin şiddetli yağışın ardından yükselmesi korkuttu. Nehrin çevresi trafiğe geçici olarak trafiğe kapatılırken yayaların da nehrin kenarına inmesi yasaklandı. Nehirde yapılan gemi turları iptal edildi. Yapılan ölçümlere göre Sen Nehri, 4 metre 35 cm yükseldiği belirlendi. Nehrin sularının daha fazla yükselebileceği uyarısı yapan yetkililer, 4 metre 45 cm olabileceğini dile getirdi.



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