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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Paris’te Rehine Krizi: 2 Yaralı - Silahlı Şirket Sahibi, Eşini Rehin Aldı

- Paris’te Rehine Krizi: 2 Yaralı - Silahlı Şirket Sahibi, Eşini Rehin Aldı

Şirketin dışından görüntüler

Rehin Silahlı Saldırgan Rehine Krizi Boşanma Davası Başkent 

-Şirket önünde bekleyen polis
-Kaynak: İHA

( PARİS ) - Paris’te rehine krizi: 2 yaralı- Silahlı şirket sahibi, eşini rehin aldı PARİS

- Fransa’nın başkenti Paris’te bir şirket sahibi eşini rehin aldı. Silahlı olduğu öğrenilen adamın şu ana kadar 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Pontoise bölgesinin içinde yer alan Dormont kentinde, bir şirkette rehine krizi olduğuna dair ihbar yapıldı. Polise yapılan ihbara göre, şirketin sahibi olduğu iddia edilen silahlı bir kişi, eşini rehin aldı. Kimliği açıklanmayan adamın en az 2 kişiyi yaraladığı bildirildi.
Olayla ilgili Pontoise savcılığı soruşturma başlatırken, özel kurtarma timlerinin de bölgede görevlendirildiği öğrenildi. Binanın içinde birçok çalışan bulunduğu aktarılırken, içeride tam olarak kaç kişi olduğuna ve sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı bildirildi.
Operasyon devam ederken silahlı saldırganın, eşine daha önce şiddet uyguladığı ve eşinin bu yüzden kendisine boşanma davası açtığı öğrenildi.
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