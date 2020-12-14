- Paris’te hizmet sektörü çalışanlarından “tabutlu” protesto



- Fransa’nın başkenti Paris’te hizmet sektörü çalışanları, korona virüs salgını nedeni ile hükümetin işletmeleri kapatmasını tabutla protesto etti. Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren hizmet sektörü çalışanları protestolarına devam ediyor. Fransa’nın dört bir yanından başkent Paris’e gelen hizmet sektörü çalışanları, Ulusal Meclis’in yakınlarındaki İnvalides Meydanı’nda toplanarak, korona virüs salgını nedeniyle hükümetin işletmeleri kapatmasını tabutla protesto etti. “Bu çılgın hükümet birçok mesleği iflasın eşiğine getirdi ve yeniden açılmaktansa bir ayağımızı mezara bırakmış durumda” ifadelerini kullanan göstericiler, sık sık “Bırakın çalışalım” sloganı attı. Hükümetin korona virüs salgınına karşı aldığı "tutarsız tedbirleri" kınayan eylemciler, ister banka ister devlet olsun artık kimsenin lokanta ve buna benzer iş yerlerinin iflas etmesine izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Gösteriye katılan ve Paris'te düğün salonu sahibi olan Fikret Erkol, “Hükümetin yaptığı yardım kiramızı bile karşılamıyor, iş yerimizi kapatacak hale geldik” dedi.

LBA şirketinin sahibi Kerim Andre Diril ise, hükümetin vaat ettiği yardımı almadıklarını ve verilen desteklerle yaşamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarında düşüş olması halinde 20 Ocak 2021 tarihinden önce hizmet sektöründeki işletmelerin yeniden açılamayacağını aktarmıştı. Gira Danışmanlık, restoranların en az yarısının önümüzdeki aylarda iflas edeceğini belirterek, 198 bin işletmeden 90 bininin kapanmış durumda olduğunu aktardı.



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