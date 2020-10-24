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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Paris'te çocukları hükümet tarafında ellerinden alınan ailelerden protesto

- Paris'te çocukları hükümet tarafında ellerinden alınan ailelerden protesto

-Protestodan görüntüler

( PARİS ) PARİS

Dar Sokaklar Uyuşturucu Sığınma Mahkeme Kararı Hükümet 


- Paris'te mahkeme kararıyla çocukları ellerinden alınan anne ve babalar, hükümeti protesto etti. Sarı Yeleklilerin de destek verdiği gösteride, çocuk tecavüzü ve cinayetleri kınandı. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Bastille Meydanı’nda hükümet tarafından çocukları ellerinden alınan aileler bir araya geldi. Aileler, hükümetin tutumunu protesto ederek, çocuklarını geri almak için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete çağrıda bulundular. Göstericiler, ellerinde “Adalet istiyoruz”, “Haksızlığa maruz kaldık”, “Çocuklarımız elimizden alındı”, “Yavrularımızdan uzaklaştırıldık” ve ”Cumhurbaşkanı susuyor, adalet susuyor, basın susuyor” yazılı pankartlar taşıdı. Hükümete seslenen anne ve babalar, hükümetin önce çocuk cinayetlerini ve çocuk tecavüzlerini önlemesi gerektiğini ifade ederken, yalan yanlış iftiralar sonucu çocuklarının ellerinden alındığını dile getirdi. Aileler, “Çocuklarımızı bizden ayırmaya hakkınız yok, çocuklarımız geri alana kadar sokaklarda hakkımızı arayacağız” dedi.
Çocukları ellerinden alınan ailelerin çoğunluğunun çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmediği veya çocuklarına kötü davrandıkları için hükümet tarafından ailelerden alındığı belirtildi. Bazı çocukların ise anne ve babaların uyuşturucu kullandığı ve alkol problemleri olduğu gerekçesi ile ailelerden alınarak, hükümetin sığınma yurtlarına yerleştirildiği bildirildi.
Fransa'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen Paris Valiliği gösteriye izin verdi. Gösteriye Sarı Yeleklilerin de destek verdiği görülürken, Bastille Meydanı’nda başlayan protesto Republique Meydanı’nda son buldu.
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