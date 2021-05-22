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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Paris’te binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü - İsrail’e boykot çağrısı yapıldı

- Paris’te binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü - İsrail’e boykot çağrısı yapıldı

Protestodan görüntüler

Göz Yaşartıcı Gaz Muhalefet Partileri Hükümet Irkçılık Muhalefet 

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( PARİS ) - Paris’te binlerce kişi Filistin için sokaklara döküldü- İsrail’e boykot çağrısı yapıldı PARİS

- Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlerken, gösteride 'İsrail'e boykot' çağrısı yapıldı. Fransa’da Filistin'le Dayanışma Derneği, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
İsrail’e boykot çağrısı yapılan gösteriye, ırkçılıkla mücadele dernekleri ve Siyonizm karşıtı Yahudi organizasyonları da katıldı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Filistinlilere destek vererek, İsrail’e boykot çağrısında bulundu. Polisin yürüyüşü yasakladığı gösteride, "Kudüs’ün işgaline hayır" ve "İsrail’e boykot" yazılı pankartlar taşınarak, Filistin bayrağı açıldı. Göstericiler, “Katil İsrail ve işbirlikçi Fransa” sloganları attı. Gösteriye muhalefet partilerinden milletvekilleri de katılırken, Fransız hükümetinin geçtiğimiz hafta Cumartesi günü düzenlenen Filistin’e destek gösterisi ve bugünkü protestoda yürüyüşü yasaklamasına tepki gösterildi. Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz hafta düzenlenen Filistin’e destek gösterisine izin vermemesine rağmen halk Filistin için sokağa dökülmüştü. Polis ise göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.
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