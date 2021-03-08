PARİS - Somalili Muhammed, çatışmalardan kaçarak sığındığı Fransa’da sokağa terk edildi
- Somalili Muhammed'in evden çıkıp camiye gidişi - Somalili Muhammed'in namaz kılması - Somalili Muhammed'in röportajı - Fransız makamlarının 2 yıldan fazla beklettikten sonra sığınma talebini reddettiği Muhammed: - "Tam Kovid - 19 döneminde beni sokağa terk ettiler. Hayatım, sağlığım tehlikede. Ülkeme de dönemem" - "Sığınma başvurularım hep reddedildi. Ne oluyor anlamıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum" - "Avrupa, 'mültecileri destekliyoruz, onlara yardım ediyoruz' diyor. Ama 6 yıla yakın süredir Avrupa’da birçok farklı ülkede bulundum, bunu göremedim. Söyledikleriyle yaptıkları farklı"PARİS (AA) - ALAATTİN DOĞRU - Somalili Ahmed Muhammed, ülkesindeki çatışmalardan, bombalı saldırılardan kaçarak daha iyi bir yaşam umuduyla gittiği Avrupa’da, iki ülkede de sığınma talebinin reddedilmesiyle sokaklarda yaşamaya mahkum edildi.Son olarak Fransa 'daki sığınma talebi iki yıl bekletildikten sonra kabul görmeyen Muhammed, kaldığı barınma merkezinden de çıkarıldı.Güvenlik gerekçesiyle ismini Ahmed Muhammed olarak açıklayan Somalili sığınmacı, Avrupa topraklarında 6 yıldır süren sığınma mücadelesini AA muhabirine anlattı.Muhammed, 2015 yılında Türkiye üzerinden tekneyle Yunanistan’a gittiğini oradan birçok Avrupa ülkesini kapsayan uzun bir yolculuğu olduğunu belirtti. Belçika’da sığınma başvurusunda bulunduğunu anlatan Muhammed, aşırı kalabalık olan sığınma merkezinde 11 ay kaldığını ancak mülakatının reddedildiğini dile getirdi.Muhammed, durumu temyiz mahkemesine taşısa da yine reddedildiğini bunun üzerine 2017’de Fransa ’ya geçtiğini söyledi.
- "Tam Kovid - 19 döneminde beni sokağa terk ettiler" Fransa 'da da sığınma başvurusunda bulunduğunu, uzun süre bekledikten sonra Ocak 2020'de sığınma mülakatının yapıldığını ancak yeniden reddedildiğini ifade eden Muhammed, kendisini savunacak gönüllü bir avukatla kararı temyize götürse de burada da başvurusunun ekim ayındaki ikinci mülakatta reddedildiğini aktardı.Kendisine verilen yardımın kesildiğini, sığınmacıların kaldığı barınma merkezinden çıkarıldığını belirten Muhammed, "Durumum çok kötü, tam yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını döneminde beni sokağa terk ettiler. Hayatım, sağlığım tehlikede. Ülkeme de dönemem." diye konuştu. Salgının ortasında ne yapacağını, nereye gideceğini bilmediğini dile getiren Muhammed, yaklaşık 6 yıldır bulunduğu Avrupa topraklarında hiç çalışıp para kazanma imkanı olmadığını, hiçbir şeyi olmadığını anlattı.Muhammed, "Sığınma başvurularım hep reddedildi. Ne oluyor anlamıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum." diyerek Fransız makamlarına dosyasını yeniden incelemeleri çağrısında bulundu. - "Avrupa 'mültecileri destekliyoruz' diyor, söyledikleriyle yaptıkları farklı"Ahmed Muhammed, Somali’deki ailesinin Fransa ’daki durumundan haberi olmadığını, eğer duyarlarsa çok üzüleceklerini söyleyerek "Avrupa, 'mültecileri destekliyoruz, onlara yardım ediyoruz' diyor. Ama 6 yıla yakın süredir Avrupa’da birçok farklı ülkede bulundum, bunu göremedim. Söyledikleriyle yaptıkları farklı." yorumunu yaptı. Fransa yönetiminin, tehlikeli olduğu için Somali’ye geri dönmesine de izin vermediğini ifade eden Muhammed, "Peki eğer sığınma başvurumu reddederler, sokağa atarlarsa buradaki hayatımı nasıl sürdürebilirim?" dedi. - Geçici olarak As - Sufa derneğine sığındıMuhammed, Somali’nin başkenti Mogadişu’dan her gün gelen bomba, saldırı, patlama haberlerini üzüntüyle takip ettiğini belirtti. Kendisini her şeyini kaybetmiş hissettiğini söyleyen Muhammed, Somali’de ailesi, eşi ve üç çocuğu bulunduğunu ancak buradaki durumundan haberdar olmadıklarını anlattı."Bugün bana yardım eden herkes için yarın ben birine yardım etmeyi istiyorum." diyen Muhammed, sokağa terk edildiği için çok üzgün olduğunu ifade etti. Salgın nedeniyle sokakta kalan Muhammed, geçici olarak Yvelines bölgesindeki As - Sufa derneğine sığındı.
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