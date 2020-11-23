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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
PARİS - Sarkozy rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısında

PARİS - Sarkozy rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısında

- Adliye binasının dış ve iç genel planı - Duruşmaya Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog'un katılmasıSarkozy rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısındaPARİS (AA) - Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı, kampanyayı bu destekle yürüttüğü" ve "suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılamasına başlandı.Paris Ceza Mahkemesine 12.30'da gelen ve burada hakim karşısına çıkan eski Fransa Cumhurbaşkanı ile aynı davada avukatı Thierry Azibert ve kıdemli eski yargıç Gilbert Azibert de yargılanıyor. Aralık 20'ye kadar sürecek davanın ilk duruşmasında eski yargıç Azibert yer almadı. Sarkozy ile birlikte, Fransa 'nın "5'inci Cumhuriyet" yönetimi olarak anılan 1958'den bu yana ilk defa bir Fransız Cumhurbaşkanı suç isnadıyla hakim karşısına çıkmış oldu. - Sarkozy hakkındaki iddialar Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor. Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı. 2019'da iş insanı Ziad Takieddine de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini öne sürmüştü. İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından hakkında "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Sarkozy, 10 gün önce yolsuzlukla mücadele yargıçlarına ifade vermişti.

Avro Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Yolsuzluk Suç Örgütü 

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