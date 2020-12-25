Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Paris’in Notre-dame Katedrali Yangından Sonra İlk Defa Noel Korosunu Ağırladı

- Paris’in Notre-dame Katedrali Yangından Sonra İlk Defa Noel Korosunu Ağırladı

Notre Dame'deki konserden görüntüler

( PARİS ) - Paris’in Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı PARİS

Restorasyon Kemancı Başkent Sopra 


- Fransa’nın başkenti Paris’in en çok ziyaret edilen ünlü Notre-Dame Katedrali, büyük yangının yaşandığı 15 Nisan 2019’dan beri ilk defa Noel korosunu ağırladı. Fransa’nın en ünlü yapılarından, ünlü yazarların romanlarına konu olan ve başkent Paris’in en ünlü ve eski yapılarından Notre-Dame Katedrali yangından sonra ilk defa Noel korosunu ağırladı. Ünlü katedralde 15 Nisan 2019’da çıkan büyük yangında ağır tahribat yaşanmış ve uzun yıllar sürecek restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Yangından sonra 2019 yılının Noel’inde kapalı kalan katedral, 2020 Noel’i için vatandaşlara kapılarını açamasa da Noel korosuna açtı. Ünlü kemancı, org ustası ve bir soprano solistin yanı sıra 20 sanatçının da bulunduğu koro, kısmen yeniden inşa edilen yapıda ilahi söyledi.

Katedralin vitray pencereleri altında sahne alan koro mensupları inşaat nedeniyle kast takmak zorunda kaldı. Sanatçılar ayrıca, maske takmamak için salgın tedbirine uyarak mesafeyi korudu. Cumartesi günü kaydedilen koro konseri bugün yayınlandı. Konsere halkın katılmasına izin verilmezken, en az 2024 yılına kadar Notre Dame'in içine ziyaretçi kabul edilmeyeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement