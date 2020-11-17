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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
PARİS - Fransa’da “güvenlik tasarısı” protestosuna polis müdahalesi

PARİS - Fransa’da “güvenlik tasarısı” protestosuna polis müdahalesi

- Güvenlik güçlerinden görüntüler - Protestoculardan görüntüler - Polisin göstericilere gaz bombası atması - Göstericilerin ateş yakmaları - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Metroya giden göstericilerden görüntüler - Metroda slogan atan göstericilerPARİS (AA) - Fransa ’nın başkenti Paris’te, görevde olan güvenlik güçlerinin görüntülerinin herhangi mecrada yayımlanmasını yasaklayan "genel güvenlik" yasa tasarısı protesto edildi.Fransız polisiyle gösteriler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis göstericilere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.Tasarıya göre terörle mücadelede "drone" kameralar da kullanılabilecek. Fransa 'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddet görüntülenmiş ve sosyal medyada paylaşılmış, bunun üzerine polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

Sosyal Medya Terörle Mücadele Yasa Tasarısı Güvenlik Güçleri Gaz Bombası 

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