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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
PARİS - Fransa’da 'ciddiye alınmak' isteyen psikologlar gösteri düzenledi

PARİS - Fransa’da 'ciddiye alınmak' isteyen psikologlar gösteri düzenledi

PARİS - Fransa’da "ciddiye alınmak" isteyen psikologlar gösteri düzenledi - Protestodan görüntüler - Protestoya katılan psikologların taşıdığı dövizler - Montfermeil Hastanesi bağımlılık biriminde çalışan Sophie ismindeki psikolog ile röportaj - Protestoya katılan psikolog Leopoldine ile röportajPARİS (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce psikolog, mesleklerinin yeterince ciddiye alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.Sağlık Bakanlığı önünde toplanan psikologlar ve psikoloji bölümü öğrencileri, mesleklerinin ciddiye alınmasını, statülerinin tanınmasını, sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim, özerkliklerine saygı duyulmasını, psikoloji hizmetlerine daha fazla yatırım yapılmasını talep etti.Polisin bakanlık binasından uzaklaşmalarını istediği göstericiler, bu talebi kabul etmedi.Psikolog sendikaları, ülke genelindeki bazı kamu hastanelerinin psikoloji birimlerinin bugün grev kararı aldığını açıkladı.
"Hastaların hür iradesi için psikologlar ciddiye alınmalı", "Biz sizi dinliyoruz siz de bizi dinleyin", "Kara Freud Günü", "Psikologlar kızgın" pankartları açan göstericiler, sık sık bir ağızdan "Bunu bize yapmalarına izin vermeyeceğiz." şeklinde slogan attı. - "Hastaların psikologlara özgür erişimi olmayacak"Montfermeil Hastanesi bağımlılık biriminde çalışan Sophie ismindeki psikolog, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa meclisinde psikologların reçete yazmasını, terapi yöntemlerini belirlemesini engelleyecek yasalar görüşüldüğünü belirtti.
Sophie, "Bu yasalar geçerse artık doktorlar reçete yazacak ve psikologların yerine karar verecek. Hastaların psikologlara özgür erişimi olmayacak." dedi.
Protestoya katilan psikolog Leopoldine de Ulusal Mecliste görüşülmeye devam eden "Psikologlar Birliği" kurulma fikrine karşı olmadığını ancak böyle bir oluşum için öncelikle psikologların fikirlerinin alınması gerektiğine dikkati çekti.Leopoldine psikologlara kamu hastanelerine ve kurumlarında daha fazla imkan sağlanması gerektiğini söyledi.

Laure de hükümetin, psikologların mesleklerini hangi şartlarda icra etmek istediklerini kontrol etme girişiminde bulunduğunu dile getirdi.İşçi sendikalarının da destek verdiği gösteri, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Bağımlılık Psikoloji Basın Açıklaması Hükümet Öğrenciler 

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