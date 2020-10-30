--Prof. Dr. Avey'in açıklaması



( ISPARTA ) - Paraşütle atlayıp Türk ve Azerbaycan bayrakları açtılar- Isparta Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a paraşütlü destek- Eğirdir semalarında iki dost ülkenin bayrakları dalgalandı ISPARTA



- Isparta’da Ülkü Ocakları, Ermenistan’ın saldırısına maruz kalan Ermenistan’a destek vermek amacıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirdi. Eğirdir ilçesi semalarında gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzünde Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Isparta İl Başkanlığı “Tek Millet İki Devlet” sloganından hareket ile Ermenistan’ın saldırısına uğrayan kardeş ülke Azerbaycan’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Eğirdir ilçesi semalarındaki etkinlikte bir grup, paraşütle atlayış yaparak Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Gökyüzünde dalgalanan Türk ve Azerbaycan bayrakları güzel görüntüler oluşturdu. Etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Azerbaycan Türkü Prof. Dr. Abdullah Avey de destek verdi. “Bölgede barışın sağlanması için işgal edilen topraklar temizlenmelidir” Etkinliğin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Abdullah Avey, bölgede barışın sağlanması için Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların silahlardan ve terörden temizlenmesi gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Avey, “Ermenilerin işgalci olduklarının tüm dünyaya tanıtılmasına rağmen Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin dışında diğer devletlerin kayıtsız kaldıkları görülmüştür. Bu işgalin barış yoluyla çözülemeyeceği anlaşılınca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev cesaretle noktayı koydu ve Ermenistan’a onların anladığı dilde konuşacağını kararlı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı” dedi.

“Azerbaycan bölgede kalıcı barış olsun diye bu adımı atmıştır” 27 Eylül’deki saldırının ardından Azerbaycan ordusunun karşı harekete geçtiğine değinen Avey, “Azerbaycan bölgede kalıcı barış olsun diye bu adımı atmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanının bu tarihi kararı Azerbaycan tarihine yazılacak cesaretli bir karardır. Çağdaş, teknoloji ile donanmış olan Azerbaycan ordusu düşman ordusundan üstün olduğunu kısa bir sürede kanıtladı ve işgal altındaki topraklarının bir kısmını işgalcilerden temizledi. Allah’ın yardımıyla ordumuz en kısa zamanda işgal altındaki topraklarımızın tümünü işgalden temizleyecektir. İşgalci Ermeni ordusu bunu ne kadar erken anlarsa can kayıpları az olacaktır. Bu savaşta yüce Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, can Azerbaycan’ın yanında oldu ve hep destekledi. ‘Azerbaycan nasıl isterse biz varız’ dedi.

Kardeş dediğin budur. Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını işgalcilerden temizlemek için çalışır. Allah’ım Azerbaycan ordusunu muzaffer eyle” diye konuştu.





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