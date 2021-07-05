Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı

Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı

vinçte duran adamdan görüntü

İntihar Kırköy Petrol Ofisi Müzakere Polis Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-hava yastıklarından görüntü
-polis ekiplerinden görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- İntihara kalkışan şahıs, saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor İSTANBUL

- Bakırköy Ataköy’de, parasını alamadığı ileri süren vinç operatörü, metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Operatörün ikna çalışmaları saatlerdir sürüyor.Olay, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Sahil’deki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vinç operatöre parasını alamadığını ileri sürerek vince çıktı. Operatör, daha sonra yük kaldırma kancasını inşaatın arkasında bulunan bir petrol ofisinin içine bıraktı. Ardından vincin ucuna doğru gidip, intihar kalkıştı.Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, petrol ofisinin girişini kapatırken, itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı saatlerdir ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsın ikna çalışmaları sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı