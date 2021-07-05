Parasını alamayınca vincin üzerine çıkıp intihara kalkıştı

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-hava yastıklarından görüntü

-polis ekiplerinden görüntü

-detay görüntüler



( İSTANBUL )- İntihara kalkışan şahıs, saatlerdir ikna edilmeye çalışılıyor İSTANBUL



- Bakırköy Ataköy’de, parasını alamadığı ileri süren vinç operatörü, metrelerce yüksekti vincin üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Operatörün ikna çalışmaları saatlerdir sürüyor.Olay, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Sahil’deki bir inşaatta meydana geldi. edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vinç operatöre parasını alamadığını ileri sürerek vince çıktı. Operatör, daha sonra yük kaldırma kancasını inşaatın arkasında bulunan bir petrol ofisinin içine bıraktı. Ardından vincin ucuna doğru gidip, intihar kalkıştı.Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, petrol ofisinin girişini kapatırken, itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı. Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı saatlerdir ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsın ikna çalışmaları sürüyor.

