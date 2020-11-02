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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

Parçalanan otomobil

Jandarma Trafik Kazası Bild Aydınlatma Direği 

-Otomobili ikiye bölmüş direk
-Diğer otomobilin görüntüsü
-Trafik ve jandarma ekipleri
-Kazanın olduğu yol
-Aracın çekici ile çekilmesi
-İtfaiyenin yola dökülen yağı yıkayıp toprak atması
-Otomobil sürücüsünün yakınlarının aracı görünce şaşkınlığı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil parçalara ayrıldı. Sürücü paramparça olan otomobilin içinden sağ çıktı. Kaza, Samsun'un Çarşamba içesi Dikbıyık mevkiisi Irmak Sırtı Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Taş'ın kullandığı 77 EA 104 plakalı Tofaş marka otomobil ile Fatih İyem yönetimindeki 42 UY 135 plakalı Opel Astra marka/model otomobil çarpıştı. Kazada refüjdeki aydınlatma direğine de çarpan 77 EA 104 plakalı otomobil paramparça oldu. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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