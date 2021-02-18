Paramotorla karların üzerinde kayak keyfi yapıyor.. Görenler şaşkına dönüyor

-KARLARIN ÜZERİNDE PARAMOTORLA KAYMASINDAN DETAYLAR

-BURSA SOKAKLARINDA DOLAŞMASINDAN GÖRNÜT

-İBRAHİM DİNÇER RÖPORTAJ



( BURSA - ÖZEL-DRONE)- Paramotorla kızak keyfi BURSA



- Bursa'da paramotorla sokakta karların üzerinde kayak yapan İbrahim Dinçer, her yere paramotoruyla kayarak gidiyor. Merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi`nde uçuş okulu sahibi olan 51 yaşındaki İbrahim Dinçer, paraşütle uçmak için kullanılan paramotorla kayak yaptı. Bursa`ya kar yağmasını fırsat bilen Dinçer, sırtına paramotorunu takıp ayağına giydiği kızak takımlarıyla her yere paramotoruyla kayarak gidiyor. Paramotorla kızak yapıldığını gören vatandaşlar hayretler içinde kalıyor. Uzun yıllar yamaç paraşütü yaptığını belirten İbrahim Dinçer, "Evde otururken aklıma paramotorla kayak yapmak geldi. Kızak takımlarımı giyip sırtıma da paramotoru taktım. Bursa sokaklarında karı fırsat bilip gezmedik yer bırakmadım. Mahallemde oturanlar benim bu durumuma alıştı. İlk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.





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