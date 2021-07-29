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Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü

Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü

İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Güvenlik Önlemi Oturma Odası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin yangına müdahalesi
-Yanan evden görüntüler
-Çevreden görüntüler
-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden detaylar
-Çevredeki vatandaşlardan detaylar

( KAYSERİ )- Kayseri'de eşinden para alamayan kadın, evini yaktıktan sonra kaçtı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşinden para istedikten sonra olumsuz yanıt alan kadın, evini ateşe verdi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen ev, küle döndü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.U., eşi T.U.'dan para istedi. Kocasından olumsuz yanıt alan C.U., duruma sinirlenerek evin oturma odasındaki koltuğu yaktıktan sonra evden kaçtı. Alevler kısa süre içerisinde evi sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yarım saat içerisinde söndürüldü. Olayın şaşkınlığını yaşayan koca T.U.'yu, apartmanın önünde komşuları sakinleştirirken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan C.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Çiftin evlerinde kiracı olarak oturdukları ve çıkan yangında evde bulunan eşyaların çoğunun yandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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