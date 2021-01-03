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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Para için kardeşlerini bıçakladı

Para için kardeşlerini bıçakladı

hastaneden detay

Hastane Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga 

-ambulans detayı
-detay

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da kardeşler arasında kavga: 2 yaralı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada kardeşlerden biri diğer ikisini bıçakladı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi Kondu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, inşaatta işçi olarak çalışan Erdal Ş., Ahmet Ş. ve Mehmet Ş. isimli kardeşler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Ş., yanında bulundurduğu bıçakla diğer iki kardeşini yaraladı. Yaralanan kardeşler olay yerine giden ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, kardeşlerini bıçaklayan Mehmet Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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