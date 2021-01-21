Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Para biriktirip askere gitmeye hazırlanırken babaanne katili oldu

Para biriktirip askere gitmeye hazırlanırken babaanne katili oldu

- Zanlı emniyette çıkarılışı

Yaşlı Kadın Tekstil Fabrikası Askerlik Süresi Polis Ekipleri Nayet Zanlısı 

--Sorulara cevap vermemesi
--Olay yerinden detaylar
--Zanlının opak fotoğrafları

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, öfkesine hakim olamayan 19 yaşındaki delikanlı, kendilerini ziyarete gelen babaannesini tabancayla vurarak öldürdü. Para biriktirip askere gitmeye hazırlanırken katil olan genç, suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olay, saat 17.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 2242 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden ayrılan annesi Fatma Uymaz ile birlikte Isparta’da yaşayan Mahmut Bodur (19), askerlik süresince kendisine lazım olacak parayı biriktirmek için 4 ay önce Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan babası Mevlüt Bodur’un yanına yerleşti. Babasının çalıştığı tekstil fabrikasında işe başlayan Mahmut Bodur ile Honaz ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce kendilerini ziyarete gelen babaannesi Hatice Bodur (73) arasında tartışma çıktı. Ev sahibi babanın işte olduğu zaman diliminde yaşanan tartışma sonucu öfkesine sahip olamayan torun Mahmut Bodur, silahla babaannesini öldürdükten sonra suç aletiyle birlikte Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Cinayet zanlısı torunun ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, balkon kapısının camını kırarak içeriye girdikleri dairede yaşlı kadının yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte gittiği İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Mahmut Bodur, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Cinayet zanlısı torun, emniyet çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. (MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı