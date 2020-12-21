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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki - Önce elini sıkmadı, ardından Paşinyanı kiliseden kovdu

- Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki - Önce elini sıkmadı, ardından Paşinyanı kiliseden kovdu

Paşinyan'ın kiliseye gelişi

İstifa 

-Papaz'ın Paşinyan'ın elini sıkmaması
-Paşinyan'ın kovulması

( BAKÜ ) - Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki- Önce elini sıkmadı, ardından Paşinyanı kiliseden kovdu BAKÜ

- Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, elini sıkmayan Papaz tarafından taziye için gittiği kiliseden kovuldu. Ermenistan’ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul ettiği Dağlık Karabağ Anlaşmasına imza attıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor. Ermenistan halkının istifasını istediği Başbakan Paşinyan, Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor Kilisesi'nde düzenlenen taziyeye katıldı.
Paşinyan, mum yaktıktan sonra kilisedeki papaza yaklaştı ve elini sıkmaya çalıştı. Ancak tokalaşmayı reddeden Papaz, Paşinyan’dan kiliseyi terk etmesini istedi. Paşinyan itiraz etmeden kiliseden ayrıldı. Nikol Paşinyan, Gorus ve Gafan’a giremedi Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgedeki Gorus ve Gafan kentlerini ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak Gorus ve Gafan şehirlerine gidemeyeceğini söyleyen Paşinyan, söz konusu şehirlere düzenlenecek ziyaretin şehir sakinleri tarafından yolların kapatılması nedeniyle gerçekleşmediğini ifade etti.

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