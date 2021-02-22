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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Papağan Paşa, 500 kelime konuşuyor ve dua okuyor

Papağan Paşa, 500 kelime konuşuyor ve dua okuyor

Papağandan görüntü

Bağımlılık Sadaka Kuruyemiş Hayvan Sevgisi Hayvan 

-Kuddusi Issı’dan görüntü
-Detaylar
-Cep telefonu çekimlerinde papağanın konuşması dua etmesi

( NİĞDE )- 14 yıldır Paşa'yı omzunda gezdiriyor-Esnaf Kuddusi Issı, "Benim için bir evlat gibi" NİĞDE

- Niğde’de yaşayan Kuddusi Issı, yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzunda taşıyor. Bor İlçesinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı: “Papağan bizde bir arkadaş bir evlat hayvan sevgisidir. Papağan bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda kendisini sevdirmek için bir sürü cilveler yapıyor. Bu bizden vazgeçemiyor biz de ondan vazgeçemiyoruz" dedi.
"14 yıldır bu papağan benim omzumda geziyor" diyen Issı, "Ben nereye gidersem papağanda geliyor. Sabah kalkınca baba dükkana gidelim, hadi baba eve gidelim. Ayaklarım üşüdü içeri girelim. Bir insanda olması gereken özelliklerin fazlasıyla sadakat, sahiplenme kıskanma özellikleri olan bir ayvan. Aşağı yukarı 500’ün üzerinde kelimesi var. Konuşur sohbet eder, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. Bir arkadaş. Bir evlat” diye konuştu.
Issı, papağının torunlarını ve eşini kendisinden kıskandığını ifade ederek, “Bazen özellikle söylemesini istediğimiz kelimeler oluyor. Genellikle bizim konuştuğumuz kelimeleri öğreniyor. Küfür etmez. Kendine ait bir dünyası var. Bizim dünyamıza uygun bizimle birlikte kahvaltı yapar, bizimle birlikte yemek yer. İstediğini işaret eder veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunları mı kıskanır. Torunlarımı sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez. Veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Buda bizim ailemizin bir ferdi” şeklinde konuştu.
(YE-AÖ-
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