Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Papa’nın Irak’a yapacağı tarihi ziyaretin programı açıklandı

- Papa’nın Irak’a yapacağı tarihi ziyaretin programı açıklandı

-Papa için yapılan hazırlıklar

( ERBİL ) ERBİL

Resmi Karşılama İtalya Hükümet Peygamber 


- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in 5 Mart'ta Irak'a yapacağı tarihi ziyarete ait program açıklandı. Salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Irak ziyaretine ilişkin hazırlıklar devam ediyor. Vatikan, Papa Francis’in 5 Mart'ta Irak'a yapacağı tarihi ziyarete ait program açıkladı.
Programa göre Papa, hem Bağdat’taki merkezi hükümeti hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor. Cuma günü başlayacak ve pazartesi günü sona erecek ziyaret kapsamında Papa, Bağdat’ta havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanacak ve ardından Papa için Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ziyaretin ikinci günüde ise Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Necef kentinde Şii mercii Ali Sistani ile bir araya gelecek olan Papa Francis, daha sonra Zikar kentinde yer alan ve İbrahim peygamberin doğduğu tarihi Ur kentini ziyaret edecek. Ziyaretin üçüncü gününde ise Papa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) ziyaret edecek, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile havalimanındaki Başkanlık salonunda bir araya gelecek, ardından Musul’a gidecek. Musul ziyaretinin ardından Papa’nın daha sonra Karakuş Kilisesini ziyaret etmesi öngörülüyor. Papa’nın pazartesi günü ise tarihi Irak ziyaretini tamamlaması ve İtalya’ya dönmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Diyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını HaykırdıDiyarbakır'da Onbinler Peygamber Sevdasını Haykırdı
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı