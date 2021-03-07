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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Papa Francis Erbil’de IKBY yetkilileri ile görüştü

- Papa Francis Erbil’de IKBY yetkilileri ile görüştü

Papa, Mesut Barzani görüşmesi

Resmi Tören 

-Papa ile IKBY Başkanı ve Başbakanının havalimanı içerisinde görüntüsü
-Detaylar

( ERBİL ) ERBİL

- Irak’ı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Irak ziyareti kapsamında Bağdat, Necef ve Nasıriye kentlerindeki temaslarını tamamlayan Papa Francis, bu sabah Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentine geldi. Papa, Uluslararası Erbil Havalimanı’nda IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından resmi törenle karşılandı. Papa havalimanının özel salonunda, Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesut Barzani ve IKBY yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından, Musul kentine geçen Papa Francis’in Musul’dan sonra tekrar Erbil’e dönmesi bekleniyor.
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