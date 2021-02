Pansuman odasına pantolonu inik halde girdi, sağlık çalışanlarına hakaretler savurdu...O anlar kamerada

-O anlardan görüntü

-Sermin yokuş röportaj

-Nerün Eker röportaj

-Aile sağlık merkezinden görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir Aile Sağlık Merkezine pansuman olmak için gelen bir kişi kendisiyle ilgilenmedikleri iddiasıyla pantolonu inik halde odaya girip sağlık çalışanlarına hakaretlerde bulundu. O anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 12 Şubatta Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Musa Anter caddesinde bulunan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre öğrenilemeyen bir kişi, Sağlık Merkezinde hemşirelerin 65 yaş üstü kişilere korona virüs aşısı yaptığı esnada aniden odaya girerek pantolonunu indirip pansuman yapılmasını istedi. Yoğunluk nedeniyle içerideki hastaların çıkmasını beklemesi gerektiğini aktaran hemşireye hakaretler savurarak saldırmaya çalışan şahıs, hemşirelerin odadan kaçmasıyla beraberinde pantolonu inik halde peşlerinden giderek küfür etmeye devam etti. Sıra bekleyen vatandaşların müdahale etmesi sonucu şahıs kaçarak uzaklaşırken, o anlar an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. "Hastalar korkup kaçtı" Korku dolu anları anlatan hemşire Sermin Yokuş, şahsın yakalanması için yetkilere seslendi. Yokuş, "İçeri gelir gelmez küfür etmeye başladı, içeride aşılama yaparken birden bire odaya dalarak pansuman yapmak istediğini söyledi.



Hastalar korkup kaçtı, daha sonra bizde aşılama yaptığımız odadan çıktık. Ardından pantolonu inik şekilde pansuman yaptırmak istediğini söyledi, ortalığın biraz sakinleşmesini içerideki hastalar çıktıktan sonra işlemini yapacağımızı söyledik. Daha sonra küfürler yağdırmaya başladı, sonra yüz yüze gelip bana da yapınca, biraz sinirlendim. Çünkü ağır küfürler ve hakaretler vardı içeriğinde. Şikayetçi oldum, kimlik bilgileri olmadığı için bir sonuç elde edemedik. Kendimizi kötü hissettik biz burada emek veriyoruz, karşılığında bu tür şeyler görmek tüm meslektaşlarımın olduğu gibi beni de üzüyor. İçeriğinde ağır küfürler vardı etkilendik, üzülüyoruz. Ben polis ekiplerine de söyledim elinde kesici delici aletler yoktu, ama bu çevrede birçok site var, savunmasız çocuklar var biz savunduk onlar savunamazdı onlara denk gelseydi, farklı şeyler olabilirdi bu yüzden bunun bulunmasını istiyoruz" dedi.

"Kendimizi artık koruyamıyoruz" Aile Sağlık Merkezinde çalışan 32 yıllık hemşire Nerün Eker ise can güvenliklerinin olmadığını vurgulayarak olayın tekrar başlarına gelebilecek olmasından dolayı korktuklarını söyledi.



Eker, "Cuma günü, hiç tanımadığımız biri, içkili madde bağımlısı biri, arkadaşlara olmayan hakaret ve küfürler savurdu. Bu korona virüs sürecinde verdiğimiz hizmetlerin boşa gittiğini düşünüyorum. Hiç kimse sağlıkçılar saygı göstermiyor bu dönemde herkes evde otururken sağlıkçılar koşturuyor. Üstüne üstün dışardan gelen insanların hakaretlerine neredeyse arkadaşımızı dövme noktasına geldi. Kendimizi artık koruyamıyoruz, kimin ne zaman içeriye girdiğini neler yapabileceğini kestiremiyorum ve tahmin de edemiyorum. Hiç can güvenliğimiz yok bunu yetkililer duysun" diye konuştu.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



