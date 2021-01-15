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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Pansiyonda kalan evsiz ve yaşlı adam, oda arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu

Pansiyonda kalan evsiz ve yaşlı adam, oda arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Şüpheli Ölüm Cenaze Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-Sağ'ın cenazesinin araca bindirilmesinden görüntü
-pansiyondan görüntü
-detaylar
-fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirilen evsiz ve yaşlı adam, oda arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsesiz ve evsiz olan Mustafa Sağ (53), bir süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından pansiyona yerleştirildi. Sabah saatlerinde oda arkadaşı, Sağ’ı uyandıramayınca yetkililerden yardım istedi. Pansiyon görevlileri ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Sağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağ’ın şüpheli ölümü sonrası oda arkadaşı ve 2 şahsın ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Yaşlı adamın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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