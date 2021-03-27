Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

Paniğe sebep olan şüpheli çantadan çıkanlar şaşırttı

Şüpheli çantanın olduğu alan

Bebek Polis Bomba İmha Uzmanları Şüpheli Çanta Polis Ekipleri 

-Ekiplerin olay yerine şerit çekmesi
-Detaylar

( SAKARYA )- Bomba imha uzmanlarının açtığı çantadan bebek malzemesi çıktı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım üzerinde unutulan ve paniğe sebep olan şüpheli çantanın etrafı güvenlik şeridine alındı. Bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde bebek eşyaları çıktı.Olay, Semerciler Mahallesi Haliç Caddesi Katlı Pazar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunun yanında terk edilmiş sırt çantasını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli paket olabileceğine dair ihbar alan polis ekipleri, bölgeyi koruma altına alarak, çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli çanta üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde şüpheli olarak görülen çantadan bebek bezi, biberon ve bebek eşyaları çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement